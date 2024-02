Radiozender lekt opnames agressieve Matthijs van Nieuwkerk: ‘Domme h*er!’

Özcan Aykol, de boezemkameraad van Matthijs van Nieuwkerk, beweert dat er in Hilversum massaal een video rondgaat van ‘een niet zo’n gezellige Matthijs’. De boekenclubbink weigert het bewijsstuk te delen, maar het lijkt erop dat radiostation 3FM het nu in handen heeft gekregen. “Ik sleur je die tafel over!”

‘Waar is filmpje?’

Wilfred Genee is het zat dat Özcan iedereen lekker loopt te maken met het schreeuwfilmpje van de beul van Nieuwkerk. In de nieuwste aflevering van Vandaag Inside besluit hij de schrijver dan ook onder druk te zetten: “Iedereen is bezig met hét filmpje waar jij het steeds over hebt.”

Daarop antwoordt Özcan: “Niet iedereen, alleen de mediawereld, maar vertel.” Wilfred windt er niet langer doekjes om: “Waar is het filmpje?” Maar Özcan geeft niet mee: “Waar is het filmpje? Op de telefoons van de mensen om wie het gaat.”

Het filmpje bestaat zeker

Wilfred krijgt…