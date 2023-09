Rachel Hazes zoekt geen ruzie maar heeft wel ’20 rechtzaken lopen’

Rachel Hazes wil één ding duidelijk maken: ze is niet op zoek naar ruzie. De gebronsde weduwe van André komt in vrede. Waarom ze dan alsnog elke week bij de rechtbank staat? Heel goede vraag. Maar in ieder geval niet voor moeilijkheden.

Rachel Hazes vindt dat de media haar wegzet als herrieschopper. Zo’n vrouw die om de haverklap stampij maakt. Er wordt geschreven dat ze vaste klant is bij de rechtbank en met iedereen ruzie maakt. “Dat vind ik wel een beetje jammer,” zegt de tanige justitie-exploitant.

Schuilen achter spionnen

Dankzij de nieuwe roman ‘Juice’, van Heleen van Royen, waren zij en onder andere Rachel Hazes weer te zien op de kijkkast. De schrijfster en de weduwe van André kregen samen de kans om hun zegje te doen over professioneel juice-perser Yvonne Coldeweijer.

Rachel is zelf ervaringsdeskundige wanneer het op juice aankomt. Vaak is zijzelf het mikpunt. “Op zich heb ik er geen moeite mee, als het maar de waarheid is. Ik vind…