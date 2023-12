Rachel Hazes vertrekt naar Spanje: ‘Hier zal het ook eindigen’

Rachel Hazes gaat haar krokante biezen pakken. Volgend jaar februari opent zij Brasserie Casa Hazes in tokkietrekpleister Torremolinos. “Echt verhuizen is een groot woord, maar ze zal er heel veel zijn”, laat haar management weten aan het ANP, als reactie op alle vragen of Rachel gaat emigreren.

Eerder deze week deelde Rachel het heugelijke nieuws dat zij in Spanje een brasserie gaat openen als eerbetoon aan haar overleden man, volkslegende André Hazes.

Zingende barkeeper

“Toen André in 2003 serieuze problemen kreeg met zijn gehoor, besefte hij maar al te goed dat hij zijn fans en vrienden niet meer kon geven wat ze van hem gewend waren”, begint ze het bericht. “De liveoptredens en concerten werden steeds moeizamer. André had mede daardoor nog een paar wensen. Eén daarvan was om nog een eigen Hazes Café te hebben, daar waar hij ooit zelf was begonnen met zijn carrière als zingende barkeeper.”

Hier zal het…