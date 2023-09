Rachel Hazes richt pijlen op Roxeanne met venijnige opmerkingen

Rachel Hazes moest gisteravond wel hard lachen om een pittige grap over Rachel Hazes haar eigen dochter Roxeanne, die Paul de Leeuw maakte in zijn nieuwe show.

‘Sneller dan een vuurpijl’

Kennelijk houdt de sterfdag van André Hazes senior, weduwe Rachel Hazes, niet thuis op de bank. Ze wilde graag de spotlights pakken bij de nieuwe show van Paul de Leeuw. Rachel liep zo snel het podium op dat het begeleidende muziekje veel te lang duurde. “Je bent sneller dan een vuurpijl eigenlijk”, grapt Paul. Er wordt Rachel gevraagd hoe ze nu eigenlijk met zo’n dag omgaat. “Je staat er natuurlijk wel extra bij stil. Je bent eigenlijk altijd wel met Dré bezig, maar op een dag als vandaag sta je er extra bij stil. Ik ben dan altijd met een heel fijn clubje mensen.”

Pittige grap

Paul vraagt ook aan Rachel of ze contact heeft gehad met haar kinderen in verband met de sterfdag van hun vader. “Heb je dan contact wel met de kinderen of app je even? Wat doen zij? Weet je dat?” Rachel…