‘Rachel Hazes moet haar achternaam inleveren’

Een nieuwe aflevering in de Hazes-soapserie. Dit keer is het Rachel Hazes die in het oog van de storm staat. Roddelvlogger Yvonne Coldeweijer meldt dat de echte erfgenamen van André Hazes senior een bodemprocedure tegen haar in gang hebben gezet. “De kogel is door de kerk! De bodemprocedure gaat er komen en zal spoedig worden aangekondigd,” schrijft Coldeweijer.

Wil de echte Hazes opstaan?

De kern van het probleem: Rachel mag zich nog steeds een erfgename noemen, terwijl uit een rechtszaak in februari is gebleken dat dit niet het geval is. “Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dat kan alleen stoppen na een bodemprocedure,” zegt Coldeweijer. Het lijkt erop dat de erfgenamen vinden dat ze het verplicht zijn aan André Hazes senior om deze procedure te starten.

De spionnen van Coldeweijer

Yvonne Coldeweijer, de roddelvlogger die dit nieuws naar buiten bracht, heeft haar ‘spionnen’ ingezet om meer te weten te komen. “Dat dit gaat gebeuren is een feit,…