Rachel Hazes belandt in social media-vete: ‘waarom moeten ze er altijd uithangen?’

Rachel Hazes wordt op Instagram keihard veroordeeld door de ballonnenpolitie. Ze dacht even een leuk kiekje te kunnen plaatsen waarop ze poseert met een groep vrienden bij een restaurant in Madrid. Allemaal leuk en aardig. De lipjes getuit en de gebronsde koplampen vooruit. Maar een preutse volger gooit roet in het eten: “Waarom toch steeds die tieten er half uit hebben hangen?”

Ene Robbie komt to the rescue in de reacties onder de foto. Als een ware held schiet hij voor de zongebakken Hazes in de bres. “Omdat ze het waard zijn! Als iedereen zichzelf wat nietsverhullender zou presenteren ziet de wereld er een stuk vrolijker uit. #deboezemvriend.” Rachel kan zich hier geheel in vinden. “Amen,” beantwoordt ze de reactie van haar reddende engel en decollet√©-activist.

Tot aan de kin dichtgeritst

De hatende volger voelt ook de behoefte te reageren. Zij zegt dat een beetje inkijk niet verkeerd is, maar dat dit wel net iets te veel is voor haar…