Rachel Hazes afwezig uit vrees voor te veel aandacht

Rachel Hazes niet meer in de media

Een lange periode hebben we Rachel Hazes bijna niet meer in de media gezien. Op de vraag, waarom ze nu ineens wel weer in de media is, antwoord ze aan Party: “Veel dingen waarvoor ik de afgelopen maanden ben benaderd, gingen niet over mij. En wie ben ik dan om daar uitspraken over te doen?” Bovendien wil Rachel ervoor zorgen dat mensen geen genoeg van haar krijgen geeft ze aan. “Ik wist dat er nog een aantal rechtszaken aan stonden te komen. Die genereren sowieso media-aandacht dat zie je nu wel.” vertelt Rachel. Volgens Rachel moeten we oppassen dat het niet te veel wordt voor ons. “Vandaar dat ik even een tijdje onder de radar ben gebleven, want anders zou het een beetje overkill worden van Rachel Hazes in de blaadjes. ”

Overkill is haar middelste naam

Maar is…