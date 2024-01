Rabobank: ‘Hoe kan Europa strategisch autonomer worden?’

In de afgelopen jaren hebben diverse gebeurtenissen de structurele zwakheden van Europa blootgelegd. Europese leiders zijn zich meer en meer bewust geworden van de noodzaak om meer zelfvoorzienend te zijn en robuustere voorraadketens te hebben. Zij hebben strategische autonomie tot prioriteit gemaakt. Aan het word zijn de RaboResearch-economen Maartje Wijffelaars en Bas van Geffen.

De positie van Europa in de wereld is al lange tijd voer voor discussie. In de afgelopen jaren hebben diverse gebeurtenissen de structurele zwakheden van Europa blootgelegd. Denk aan de impact van de pandemie op de toeleveringsketens, de afhankelijkheid van militaire steun van de VS en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze energiezekerheid. Europese leiders zijn zich meer en meer bewust geworden van de noodzaak om meer zelfvoorzienend te zijn en robuustere voorraadketens te hebben. Zij hebben strategische autonomie tot prioriteit gemaakt. We vroegen RaboResearch-economen Maartje Wijffelaars…