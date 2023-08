Raambekleding: welke verschillende soorten zijn er?

Voor verduistering en meer privacy: het is belangrijk om goede raambekleding te hebben. In de woonkamer en slaapkamer bijvoorbeeld, of zelfs in alle ruimtes van je woning. Je hebt genoeg soorten raamdecoratie om uit te kiezen. Zie je door de bomen het bos niet meer? We helpen je op weg: dit zijn de verschillende soorten.

Jaloezieën

Een jaloezie is een populaire vorm van raambekleding. Het oogt stijlvol en is erg praktisch in gebruik. Doorgaans bestaat een jaloezie uit horizontale stroken, die veel privacy bieden. Qua looks heb je veel opties om uit te kiezen. Zo zijn jaloezieen er in veel breedtes en meerdere materiaalsoorten te vinden. Ga in de woonkamer bijvoorbeeld voor sfeervolle houten jaloezieën, en in de badkamer voor praktische aluminium jaloezieën. Welke materiaalsoort je ook kiest, je gaat altijd voor een strakke look met een jaloezie. Dit past bijvoorbeeld goed bij een modern interieur. Wat zo handig is aan deze vorm van raamdecoratie? Je kiest steeds zelf de mate…