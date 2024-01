Raak! Deelneemster Winter vol Liefde nu al zwanger

Het is een sprookje dat werkelijkheid wordt voor Saul (29) en Amy Rose (20), die elkaar vonden in het romantische programma Winter Vol Liefde op RTL4. Het koppel is niet alleen verloofd, maar ook in verwachting van hun eerste kindje, zo onthult Story.

Liefde op het eerste gezicht

Saul, een succesvolle makelaar uit het Zwitserse Riederalp, viel meteen voor de charmes van Amy Rose, een vrolijke studente uit Nederland. De vonk sloeg over toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten in de sneeuw.

Baby op komst

Saul maakte al snel duidelijk dat hij graag vader wilde worden. Amy Rose deelde zijn kinderwens en besefte dat Saul geen tijd wilde verspillen. Story kan vandaag onthullen dat het stel hun droom heeft waargemaakt. Amy Rose is zwanger en ze is door Saul ten huwelijk gevraagd!

Samenwonen in Zwitserland

Amy Rose heeft haar leven in Nederland achtergelaten om bij Saul in Zwitserland te gaan wonen, vertelt een…