Quote zoekt uit: zóveel schuld heeft Peter Gillis het afgelopen jaar opgebouwd

Peter Gillis is een gefortuneerd man. Zakenblad Quote verkondigde eerder dat meneer zo’n 85 miljoen eurie op zijn naam heeft staan. Helaas is zoveel poen weinig waard als je daadwerkelijk tot aan je onbehaarde knikker in de schulden zit.

Bezit

Gillis heeft altijd van de daken geschreeuwd dat hij thuishoort in de Quote 500. Zij stellen echter dat hij nog zo’n 40 miljoen tekort komt om een plek te bemachtigen op de felbegeerde lijst der goudvinken. De minst rijke Nederlander van die 500 rijkste Nederlanders bezit namelijk al 125 miljoen. Zelf denkt Peter, met zijn parken erbij geteld, zo’n 250 miljoen waard te zijn.

Lening

Maar zijn vermogen is enorm uitgedund sinds de sluiting van zijn grootste vakantiepark Prinsenmeer. Nu dreigen maar liefst zeven andere parken ook op de schop te gaan. Quote heeft de neus in de zaakjes van Gillis gestoken en uitgezocht hoeveel meneer het afgelopen jaar heeft geleend. Vanaf april is…