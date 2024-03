Quincy Promes wordt vastgehouden op het vliegveld van Dubai

Quincy Promes, de veroordeelde voetballer van Spartak Moskou, mocht niet mee terugvliegen naar Rusland met zijn team. Een mysterie dat de voetbalwereld in zijn greep houdt. Het lijkt er echter op dat Promes zijn reis later kan voortzetten en net op tijd in Sint-Petersburg kan arriveren voor een spannende match tegen Zenit.

De afgelopen maand was Promes in de Verenigde Arabische Emiraten voor het trainingskamp van zijn team. Dat hij niet op de vlucht terug werd toegelaten, roept vragen op. Toch lijkt zijn recente veroordeling in Nederland hier geen rol in te spelen, zo meldt Parra.nu. Promes werd namelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf voor zijn rol in cocaïnehandel en een geweldsincident. Dankzij het ontbreken van uitleveringsverdragen met zowel Rusland als de VAE kon hij zijn voetbalcarrière ongestoord voortzetten.

=https://twitter.com/JeroenKapteijns/status/1763201253868216554″ data-service=”twitter”>

…