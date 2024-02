Quincy Promes vermaakt zich prima in Rusland: dit is zijn beeldschone nieuwe vriendin

Quincy Promes vliegt soms naar dubai om zijn vriendin, rapper Dreamdoll, te ontmoeten voor een paar wilde nachtjes.

De Nederlandse voetballer Quincy Promes heeft het momenteel op papier erg zwaar te verduren. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde hem tot zes jaar cel voor zijn rol als smokkelaar. Maar ondanks die veroordeling loopt Quincy vrij rond in Moskou. En soms vermaakt hij zich ook nog kostelijk in Dubai, waar hij heen vliegt om leuke nachten te beleven met zijn vriendin Dreamdoll. Ze vierde daar laatst haar verjaardag. De voetballer van Spartak Moskou lijkt zich nergens zorgen om te maken.

De nieuwe vlam van voetballer Quincy Promes

De voetballer heeft momenteel een relatie met de Amerikaanse rapper Dreamdoll, die ook bekend staat als Tabatha Robinson. De mooie dame heeft in Amerika al flink wat roem vergaard en heeft dus nu de Nederlandse rapper aan de haak geslagen. Al is een relatie met hem nog niet zo makkelijk, gezien het feit dat hij flink de wet aan het ontlopen…