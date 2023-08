Quilindschy Hartman heeft zijn contract verlengd bij Feyenoord

Quilindschy Hartman (21) heeft zijn toekomst verbonden aan Feyenoord. De linksachter beleefde vorig seizoen zijn doorbraak en stond in de belangstelling van diverse clubs. Hoewel er concreet momenteel niets speelde, heeft Hartman besloten het komende seizoen in elk geval in Rotterdam-Zuid te blijven. Hartman en Feyenoord zijn namelijk tot 2026 aan elkaar verbonden.

Dat heeft Feyenoord dinsdagavond naar buiten gebracht. Hartman brak vorig seizoen door en er was vanuit verschillende clubs sluimerende belangstelling, maar met dit nieuws blijft de linksachter voorlopig dus gewoon in Rotterdam-Zuid. “Na het prachtige debuutseizoen dat ik afgelopen jaar beleefd heb, is dit een hele mooie persoonlijke beloning”, aldus de verdediger.



Artikel gaat verder onder video



“Als jongen van Varkenoord wil je net als de indrukwekkende lijst met voetballers die je vanuit Feyenoord Academy zijn voorgegaan het eerste elftal halen en daarmee succesvol zijn. De eerste stappen daartoe zijn…