Quick Boys-supporters zorgen voor geweldige taferelen voorafgaand aan bekerwedstrijd tegen AZ

Excelsior Maassluis redde het weliswaar net niet tegen ADO Den Haag, maar dat betekent niet dat dinsdagavond helemaal geen amateurclub zich gaat plaatsen voor de kwartfinale van de KNVB Beker. Quick Boys gaat er ongetwijfeld alles aan doen om het AZ in ieder geval zo lastig mogelijk te maken en misschien krijgen we in Alkmaar dan wel de eerste stunt in de achtste finale. Aan de support uit Katwijk zal het in ieder geval niet liggen. Quick Boys kan in het AFAS Stadion rekenen op de steun van heel wat fans. De tweededivisionist maakte voor de wedstrijd al bekend dat er liefst 36 bussen de reis naar Noord-Holland zouden gaan maken.

Quick Boys weet in elk geval hoe het is om te verrassen in het bekertoernooi. De tweededivisionist uit Katwijk knikkerde in een eerder stadium NAC Breda en De Graafschap al uit de KNVB Beker.

© ESPN

© ESPN