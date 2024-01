Quick Boys opent de score in Alkmaar

AZ moest dinsdagavond flink aan de bak om een gigantische bekerblamage te voorkomen. De ploeg van trainer Pascal Jansen is al een tijdje slecht in vorm en maakt ook in de thuiswedstrijd tegen Quick Boys een onthutsende indruk. Dat kwam de huidige nummer vier van de Eredivisie bijna duur te staan, want de amateurs uit Katwijk openden na een klein uur de score in het AFAS Stadion. Helaas moest de scheidsrechter het duel vrijwel meteen na de treffer van Nigel Ogidi Nwankwo stilleggen, omdat er tijdens het juichen plastic bekertjes op het veld belandden.

De ontmoeting tussen AZ en Quick Boys in de achtste finale van de KNVB Beker kende uiteindelijk een knotsgekke ontknoping.