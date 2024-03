Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 en de ‘gewone’ Snapdragon 8 Gen 3

De Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 is nieuwer, maar niet sneller dan de Snapdragon 8 Gen 3. Hij lijkt sterker op het voorgaande topmodel, de Snapdragon 8 Gen 2.

De Snapdragon 8 Gen 3 is het huidige topmodel van Qualcomm’s SoC’s voor mobiele telefoons. De Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 lijkt er sterk op qua naam, maar is toch echt een andere chip. Hier lees je het verschil.

De meeste high-end smartphones van 2024 zullen een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processor hebben. Al is dat niet altijd zo. Samsung gebruikt bijvoorbeeld in Europa in de Galaxy S24 en de S24+ een eigen Exynos processor. Het topmodel Galaxy S24 Ultra heeft echter een Snapdragon 8 Gen 3 aan boord. De nieuwere Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 lijkt er sterk op qua naam, maar is toch echt een andere chip. Hoewel Apple de aanduiding ‘S’ jarenlang gebruikte voor nieuwere, betere iPhones, is de Snapdragon 8s Gen 3 wat lager gepositioneerd dan het topmodel. Hier leggen we uit wat de…