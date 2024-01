QNAP TBS-h574TX NASbook zal Mac en PC videobewerkers aanspreken

De QNAP TBS-h574TX NASbook is een high-end externe opslag met veel eigen rekenkracht en ondersteuning voor tot vijf snelle ssd’s, die via Thunderbolt 4 en het netwerk benaderd kunnen worden.

Voor videobewerking kan je niet genoeg opslag hebben – mits voldoende snel. Dat is vaak een manco bij externe opslag, reden waarom de QNAP TBS-h574TX NASbook Mac en PC-gebruikers zal aanspreken met NVMe-ssd’s en Thunderbolt 4.

De QNAP TBS-h574TX NASbook combineert tot vijf snelle ssd’s (in jargon: e1.s of m.2 pci-express nvme) met de eveneens snelle Thunderbolt 4 interface. Daarmee stelt deze externe opslag videobewerkers in staat om op zeer hoge snelheid videobestanden in te lezen en weg te schrijven. Daarbij zou je geen tot weinig verschil moeten merken met de opslag in je Mac of PC. Door zijn kleine formaat moet deze NASbook eenvoudig toe te voegen zijn in een productieomgeving.

QNAP TBS-h574TX NASbook: luxe hardware

De Qnap TBS-h574TX NASbook is een externe…