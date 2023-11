PwC meldt 13,5% overtredingen onafhankelijkheid

PwC Nederland noemt transparantie een van haar kernwaarden, maar in het recent gepubliceerde jaarverslag 2022/2023 zijn de onregelmatigheden niet direct zichtbaar.

PwC boekte afgelopen jaar een omzetgroei van 11 procent en bereikte een recordomzet van €1 miljard, met een kleine 5.800 medewerkers. Agnes Koops-Aukes, voorzitter raad van bestuur PwC Nederland, laat onder meer optekenen: “PwC heeft sterke relaties opgebouwd met klanten, medewerkers en hun gemeenschappen door verantwoordelijk en transparant te zijn. Toch zien we elke dag dat het vertrouwen wordt uitgehold door zaken als de online verspreiding van desinformatie, onethische bedrijfspraktijken en spraakmakende gevallen van gegevensverlies of -misbruik.”

Onregelmatigheden in de eigen praktijk vermeldt PWC in het 119 pagina tellende Engelstalige jaarverslag achter een link op een plaatje met een vergrootglas, op pagina’s 30 en 31. Daarop klikken brengt diverse tabellen in beeld met vermeende en vastgestelde…