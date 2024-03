PvdA politica Hedy D’Ancona koopt monumentaal grachtenappartement. Zie foto’s

Nog maar net haar vorige pand met een miljoenen winst verkocht en weer koopt zij een zeer bijzonder optrekje….

EX PVDA

Nog maar net heeft ex PvdA politica Hedy D’Ancona haar grachtenpand in Amsterdam met miljoenenwinst verkocht of ze heeft deze ingeruild voor een schitterend loft in een dubbelbreed grachtenpand aan een van de mooiste en meest rustige grachtjes van Amsterdam.

LOFT

“Geweldige loft in dubbelbreed grachtenpand op één van de rustigste en mooiste grachtjes van Amsterdam, wereldberoemd om haar ligging aan de voet van de Zuiderkerk. Elke dag wakker worden in een oase van rust in het hart van de stad.

Met de hoge plafonds en alles op 1 vloer ademt de loft een ruimte die je zelden tegenkomt”. Maar het bijzondere is ook dat dit appartement maar zelden wordt aangeboden en een Rijksmonument is. De laatste keer zou volgens de makelaar 25 jaar geleden zijn geweest.

KOOPSOM

Dit moet Hedy D’Ancona ten ore zijn gekomen en geen…