Puck Moonen slaat keihard terug met veelzeggende foto: ‘Te dik?’

Puck Moonen heeft weer een flinke hoeveelheid mooie foto’s online gezet om een echt statement te maken naar haar haters!

De wielrenster heeft een duidelijke boodschap voor mensen die niet alleen haar, maar ook andere sporters en vrouwen als te zwaar bestempelen. Ze is er namelijk helemaal klaar mee!

Puck Moonen heeft moeite met opmerkingen

Het is logisch dat iemand boos wordt als je hen te dik noemt. Dergelijke opmerkingen kunnen kwetsend en beledigend zijn, omdat ze direct gericht zijn op iemands zelfbeeld. Gewicht is een gevoelig onderwerp, en negatieve opmerkingen hierover kunnen leiden tot emotioneel leed en het zelfvertrouwen schaden. Puck Moonen heeft het daarom ook helemaal gehad met sommige van haar volgers. Mensen in haar opmerkingen blijven haar maar bestempelen als te zwaar. En dat valt natuurlijk niet goed bij de wielrenster. En het klopt ook niet, kijk maar naar de foto’s die ze op haar Instagram pagina heeft staan!

