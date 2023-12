Puck Moonen laat zien wat er onder haar wielrenpak zit

Brabants fietsfenomeen Puck Moonen heeft een vervroegd kerstcadeau voor haar volgers. Ze trakteert hun netvliezen namelijk op een kijkje onder haar strakke wielrenpak.

In een filmpje laat Puck zien hoe ze haarzelf gereed maakt voor een fietstocht in de winterkou. Verrassing: onder al die lagen thermokledij zit een mokerstrak atletenlijf. Haar volgers zijn er zeer over te spreken. “Jij laat jezelf klaarmaken er wel heel sexy uitzien,” schrijft iemand. Ene Rob had waarschijnlijk gewild dat hij zelf een zadel was: “Ziet er goed uit met én zonder kleding…”

Bekijk de beelden hieronder: