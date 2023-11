Puck Moonen krijgt ruzie met fans vanwege foto tijdens Grand Prix van Abu Dhabi

Puck Moonen weet meestal haar volgers ontzettend blij te maken met haar foto’s, maar bereikt nu het tegenovergestelde.

Deze foto van Puck Moonen zorgt voor veel woede

Het lijkt een onschuldig fotootje van Puck Moonen, maar schijn kan bedriegen. Want haar opmerking ‘’ik had niet gedacht dat ik het hier zo leuk zou vinden” schiet bij veel fans in het verkeerde keelgat. Puck is daar om te fietsen, maar natuurlijk ook om Max Verstappen te zien in de laatste Grand Prix van het jaar. Maar veel fans vinden het niet kunnen dat ze zo goed spreekt over een land dat open de mensenrechten aan zijn laars lapt. De discussie barst los in de comments van Puck haar mooie foto.

Callan O’Keeffe verdedigt Puck Moonen in de opmerkingen van de foto

Puck Moonen en haar vriend Callan O’Keeffe laten het zo ver komen dat ze zelfs discussiëren in de comments met een fan die Puck beticht van meehelpen met…