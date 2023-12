Puck Moonen deelt kusjes uit op handen en knieën

Ondanks dat de wielerwereld bikkelhard is, laat Puck Moonen zien dat wielrenners ook heel liefdevol kunnen zijn…

Puck Moonen deelt kusjes uit op de bank

Op de sociale media van Puck zien we meestal één kant van Puck: een Puck die keihard aan het werk is met haar grootste passie, het wielrennen. Hierop deelt ze voornamelijk professionele foto’s van hoge kwaliteit. Dit is natuurlijk normaal voor een influencer met een bereik van bijna 800K aan volgers. Toch verschijnen er zo nu en dan ook innige beelden vanuit de privésfeer van Puck. Uit een Instagram story van haar Zuid-Afrikaanse vriend Callan O’Keeffe blijkt dat hij niet de enige persoon is die zo verwend word met haar kusjes en knuffels. Onder de caption ‘comfortable af’ zien we hoe Puck op de bank haar liefde toont aan een van haar twee katten. Het beestje ontvangt meerdere kusjes en Puck lijkt helemaal in haar sas. Verder lijkt ze ook totaal niet door te hebben dat Callan aan het filmen is. Zie het filmpje…