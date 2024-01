PSV-watcher Rik Elfrink meldt ‘voorzichtige’ interesse van Ajax in Issac Babadi

Ajax houdt de ontwikkelingen rond ‘voorzichtig’ in de gaten. Dat meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dinsdagavond. De aanvallende middenvelder is in het bezit van een aflopend contract en de Eindhovenaren willen graag verlengen, maar wachten nog altijd op een handtekening. Babadi maakt het in elk geval niet makkelijker voor zichzelf. Hij kwam te laat bij de bespreking voor het treffen tussen Jong PSV en Helmond Sport en moet daardoor als ‘straf’ deze week meetrainen bij de beloften.

Babadi kende een stormachtig begin van dit seizoen. De aanvallende middenvelder maakte tijdens de voorbereiding indruk op Peter Bosz en kreeg van de PSV-trainer de kans om zich in de eerste officiële wedstrijden te laten zien aan het grote publiek. Babadi stelde niet teleur en was onder meer trefzeker in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League. Heel veel heeft hij de laatste maanden echter niet gespeeld in de hoofdmacht. Na zijn…