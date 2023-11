PSV virtueel in de achtste finales van de Champions League

PSV heeft zich officieel geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Eindhovenaren wonnen eerder op de avond met 2-3 bij Sevilla en wisten halverwege de ontmoeting tussen Arsenal en RC Lens al dat het niet meer mis kon gaan. De Noord-Londenaren versloegen de Fransen met 6-0. Bij rust stond het al 5-0.

Voor PSV was de opdracht bij aanvang van deze speeldag duidelijk: zelf winnen van Sevilla en dan hopen dat Arsenal hetzelfde zou doen tegen RC Lens. Voor PSV dreigde het in eerste instantie weliswaar een vreselijke avond te worden, maar dankzij een geweldige comeback in de tweede helft stapte het uiteindelijk alsnog met drie punten van het veld. Arsenal kende een stuk minder moeite met RC Lens. Sterker nog: toen het rustsignaal klonk stond het al 5-0.



De eerste ontmoeting tussen Arsenal en RC Lens werd nog een prooi voor de Fransen, maar zij kwamen er in het Emirates Stadium totaal niet aan te pas. Na dertien minuten tikte Kai…