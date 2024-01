PSV verruilt recordreeks voor realisme – Voetbal International

Luuk de Jong is het zat. PSV is na rust het initiatief kwijt geraakt aan FC Utrecht als Johan Bakayoko twintig minuten voor tijd doorbreekt op rechts. In plaats van de bal met zijn favoriete linkerbeen voor te slingeren, met de PSV-aanvoerder als bestemming, kapt en draait de jonge buitenspeler, waarna een voorzet met zijn rechterbeen over de achterlijn zeilt. De Jong reageert direct op zijn ploeggenoot, die schuldbewust antwoordt. Veel tijd om bij te komen is er niet, want FC Utrecht steekt alweer het veld over.