PSV-trainer Peter Bosz verklaart keuze voor Jerdy Schouten als centrale verdediger

PSV-trainer Peter Bosz heeft voor de aftrap van het Champions League-duel met Borussia Dortmund tekst en uitleg gegeven over zijn keuze om met als centrale verdediger te gaan spelen. De zomeraankoop is van nature een middenvelder en speelt zijn wedstrijden dit seizoen vooral op het middenveld, maar verschijnt tegen de Duitsers als centrale verdediger aan de aftrap. Bosz vindt het geen ‘risico’ om Schouten op te stellen in de achterhoede.

“Omdat we gaan proberen voetballend het verschil te maken”, reageerde Bosz voor de camera van Ziggo Sport op de vraag waarom hij in de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund kiest voor het centrale duo Olivier Boscagli en Schouten. Laatstgenoemde speelde een paar dagen geleden tegen Heracles Almelo nog als middenvelder, maar schuift dinsdagavond dus een linie naar achteren. Dat gaat ten koste van André Ramalho. “Dan heb je met Schouten achterop een extra wapen en ook op het middenveld met Saibari en Tillman, twee jongens die ook voor…

