PSV-trainer Peter Bosz blikt vooruit op het Champions League-duel met Rangers FC

PSV lijkt klaar te zijn voor de return tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. Trainer Peter Bosz en verdediger Olivier Boscagli blikten tijdens een persconferentie vooruit op deze cruciale wedstrijd voor de Eindhovenaren voor de laatste voorronde van het miljardenbal. “Dit is het niveau waarop we willen voetballen. Daar hoort spanning bij”, zei de oefenmeester onder meer.

