‘PSV strijdt met Amerikanen en Spanjaarden om beoogde vervanger van Yorbe Vertessen’

PSV is nog altijd in de race om rechtsbuiten (22) op huurbasis over te nemen van Manchester United. De club heeft inmiddels echter concurrentie van twee andere clubs die het Uruguayaanse talent op de korrel hebben. Na het Amerikaanse LA Galaxy zou ook het Spaanse Granada zich inmiddels gemeld hebben bij de club van Erik ten Hag.

Ruim een week geleden maakte transferspecialist Fabrizio Romano melding van de interesse van PSV in Pellistri, die onder Ten Hag geen uitzicht lijkt te hebben op een vaste basisplaats. De Zuid-Amerikaan is in Eindhoven in beeld om een mogelijk vertrek van Yorbe Vertessen op te vangen. De Belg is zijn status als reserve in Eindhoven beu en lijkt aan te sturen op een winterse overstap naar het Duitse Union Berlin, dat vijf miljoen euro zou willen betalen om Vertessen in te lijven.



Op korte termijn moet meer duidelijkheid komen over de nabije toekomst van Pellistri. Romano schrijft deze dinsdag dat ‘de aankomende dagen’…

