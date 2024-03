PSV ontsnapt na misser Van Bergen en trekt topper naar zich toe

PSV heeft zondagavond een zwaarbevochten en minimale overwinning geboekt op FC Twente. Diep in de blessuretijd maakte Ricardo Pepi het enige doelpunt van de wedstrijd (1-0), vlak nadat Mitchell van Bergen aan de overzijde een enorme kans miste om PSV de eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen.

Bij PSV stonden André Ramalho en Hirving Lozano weer in de basis nadat zij tegen Borussia Dortmund nog plaats moesten nemen op de reservebank. Malik Tillman zat op de bank en Armando Obispo ontbrak vanwege een schorsing. Bij FC Twente startte Myron Boadu in de basis, voor het eerst dit seizoen. Daardoor begon Ricky van Wolfswinkel als aanvallende middenvelder.



PSV had in de beginfase de controle. Dat resulteerde in de vierde minuut in een kans voor Luik de Jong, maar de aanvoerder schoot via keeper Lars Unnerstall op de paal. Waar dat een opmaat leek voor een spectaculaire openingsfase bleek niets minder waar. PSV was te slordig aan de bal om…