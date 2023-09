PSV mogelijk met Boscagli én Van Aanholt in cruciaal duel met Rangers

PSV kan woensdag in de return tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League mogelijk weer beschikken over Olivier Boscagli én Patrick van Aanholt. De Franse verdediger lijkt tijdig hersteld van een lichte blessure, terwijl de Nederlandse linksback in het cruciale duel met de Schotten mogelijk zijn rentree kan gaan maken.

Boscagli stond vorige week in Glasgow bijna de hele wedstrijd binnen de lijnen, maar werd kort voor tijd geblesseerd naar de kant gehaald. “Vandaag is voor mij de laatste test, het voelt goed”, deelde de Fransman zelf mee tijdens de afsluitende persconferentie. Toch hield hij een slag om de arm: “Als het niet honderd procent zeker is dat ik mee kan doen, dan speel ik niet.”



Patrick van Aanholt kwam in Glasgow niet in actie. De 33-jarige linksback ondervond teveel hinder van een onbekende kwetsuur, maar trainer Peter Bosz kon het verzamelde journaille dinsdag melden dat de oud-speler van onder meer Vitesse en…