PSV-middenvelder Ismael Saibari schiet geweldig raak tegen Sevilla

PSV leek na de snelle 2-0 van Sevilla in de tweede helft een kansloze wedstrijd te spelen, maar mag in de slotfase toch nog hopen op een goed resultaat. Snel na de rode kaart voor Lucas Ocampos, die met twee keer geel kon gaan douchen, maakte op sublieme wijze de aansluitingstreffer.

Voor PSV was de opdracht bij aanvang het duel met Sevilla duidelijk: winnen en dan hopen dat Arsenal dat later op de avond ook doet tegen RC Lens. In dat geval zijn de Eindhovenaren met nog één speelronde te gaan al zeker van overwintering in de Champions League. Maar na de 2-2 in Eindhoven blijkt Sevilla wederom een zeer lastige tegenstander voor de koploper van de Eredivisie. De Eindhovenaren gingen met een 1-0 achterstand rusten en kregen heel snel in de tweede helft al de 2-0 om de oren.



Artikel gaat verder onder video



De formatie van coach Peter Bosz stevende af op een kansloze nederlaag, maar een domme actie van Ocampos heeft de wedstrijd volledig doen kantelen. De oud-Ajacied kreeg na een…

