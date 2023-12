PSV krijgt slecht nieuws over Miles Robinson op transfermarkt

PSV heeft serieus op de korrel om op te pikken in de komende winterstop. De Amerikaanse verdediger is transfervrij, nadat zijn contract bij Atlanta United afgelopen is. Deze week verscheen hij echter op het trainingsveld bij FC Cincinnati, waardoor de Eindhovenaren moeten vrezen dat ze misgrijpen.

Mocht de voormalig club van Jaap Stam besluiten om Robinson vast te leggen, dan kan FC Cincinnati vanwege de reglementen van de MLS slechts een beperkt salaris aanbieden aan de 26-jarige verdediger. Robinson verdiende afgelopen seizoen naar verluidt een kleine anderhalf miljoen euro bij Atlanta United, daar waar hij bij Cincinnati slechts een fractie meer zou kunnen gaan verdienen.



Dat kan voor PSV goed nieuws zijn in de onderhandelingen. Earnest Stewart benadrukte onlangs al dat Robinson wel degelijk in de picture staat bij PSV: “Hij staat al een tijdje op ons lijstje, samen met een aantal anderen, dus dat klopt”, vertelde Stewart bij het…