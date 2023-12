PSV komt op krankzinnige wijze terug bij Sevilla en boekt cruciale zege in de Champions League

Lang leek het een hele vervelende avond te gaan worden voor PSV, maar de formatie van coach Peter Bosz knokte zich op bezoek bij Sevilla op krankzinnige wijze terug van een 2-0 achterstand en trok uiteindelijk zelfs nog aan het langste eind: 2-3. De Eindhovenaren gingen rusten met een 1-0 achterstand en kregen snel in de tweede helft ook de 2-0 om de oren, maar na een rode kaart voor Lucas Ocampos, de aansluitingstreffer van Ismael Saibari en een eigen doelpunt van Nemanja Gudelj kopte Ricardo Pepi zijn ploeg naar een heerlijke zege.

Het verschil tussen PSV en Sevilla is groot. Waar PSV onoverwinnelijk aan kop gaat in de eigen competitie, staat Sevilla na zeven duels zonder overwinning op de vijftiende plaats in LaLiga. En terwijl er bij de Eindhovenaren slechts twee dertigers in de basis stonden, traden de Spanjaarden aan met het oudste Champions League-elftal ooit. Het doel van beide ploegen was echter hetzelfde: overwintering in het miljardenbal.