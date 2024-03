PSV komt dramatische start niet te boven en is klaar in Champions League – Voetbal International

PSV is woensdagavond door Borussia Dortmund uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. De Eindhovenaren kwamen een zeer matige eerste helft niet meer te boven, de 2-0 nederlaag werd PSV fataal na de eerdere 1-1 in het Philips Stadion.

Het leidde niet tot een wederopstanding van PSV, want via Niclas Füllkrug en ex-PSV’er Donyell Malen kreeg Dortmund grote kansen op de 2-0. Pas in de dertigste minuut deelden de Eindhovenaren een speldenprikje uit, een schuiver van Johan Bakayoko werd met zeer veel gemak opgeraapt door Dortmund-goalie Gregor Kobel.

Trainer Peter Bosz greep in door na rust Hirving Lozano in te brengen voor Guus Til en de invaller uit Mexico zorgde ervoor dat PSV voor het eerst zijn tanden liet zien in Dortmund. Na iets minder dan tien minuten in het tweede bedrijf raakte Lozano de paal met een schot van afstand. Daarvoor had Malen opnieuw Benítez aan het werk gezet.