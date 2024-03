PSV kan grootste kloof in Europese toptwintig-competities slaan – Voetbal International

Zondag staat er een absolute kraker in de Eredivisie op het programma. Met PSV – Feyenoord staan de nummers één en twee van Nederland tegenover elkaar. Met een puntenverschil van tien lijkt het aan- of afhaken voor Feyenoord. Want een gat van dertien punten, dat hebben ze nergens in de toptwintig-competities van Europa.

Het huidige gat tussen de nummers één en twee van tien punten is al vrij fors. Alleen in Frankrijk en Italië is dat gat nog groter. In Frankrijk is Paris Saint-Germain weer eens ouderwets dominant met een voorsprong van elf punten op de verrassende nummer twee Stade Brest. Italië spant echter de kroon. Internazionale heeft in de Serie A een voorsprong van twaalf punten op Juventus.