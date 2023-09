PSV informeert naar Mexicaans international Montes – Voetbal International

PSV heeft in de zoektocht naar een centrale verdediger geïnformeerd naar César Montes. De Mexicaanse verdediger wil nog voor het sluiten van de transfermarkt vertrekken bij Espanyol.

Espanyol nam Montes in januari nog voor acht miljoen euro over van Monterrey. Na de degradatie van afgelopen seizoen wil de 26-jarige international, die tijdens het WK nog in alle drie de groepsduels meedeed, echter vertrekken.