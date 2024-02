PSV en Borussia Dortmund houden elkaar vooralsnog in bedwang

PSV heeft dinsdagavond verzuimd een grote stap richting de kwartfinale van de Champions League te zetten. In een spannend en spectaculair duel miste PSV veel kansen en wist het niet verder te komen dan een gelijkspel: 1-1. Voor Borussia Dortmund scoorde Nederlander Donyell Malen. Bij PSV was aanvoerder de enige die op het scorebord kwam, hij scoorde uit een discutabele strafschop.

Bij PSV werd Jerdy Schouten wederom achterin geposteerd. Dat ging ten koste van André Ramalho, die op de bank begon. De plek die Schouten op het middenveld achterliet werd ingevuld door Ismael Saibari. Voorin keerde Johan Bakayoko terug in de basis na zijn afwezigheid wegens ziekte afgelopen vrijdag tegen Heracles Almelo. Dat ging ten koste van Ricardo Pepi. Bij Borussia Dortmund ontbrak Julian Brandt in de basis, tot genoegen van liefhebber Peter Bosz. Er verschenen in de personen van Malen en Ian Maatsen twee Nederlanders aan de aftrap in de basis van Dortmund. Niklas Süle werd vlak voor de…