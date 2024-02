‘PSG denkt aan Rashford of Osimhen als potentiële vervanger van Mbappé’

Paris Saint-Germain heeft twee spelers op het oog als mogelijke vervanger van , die de Parijse club volgens nog onbevestigde berichten komende zomer transfervrij gaat verlaten. PSG zou nog twijfelen of de enorme salarisruimte die vrijkomt moet worden besteed aan een linksbuiten óf een spits. Mocht de keuze vallen op die eerste positie, dan is Manchester United-aanvaller volgens The Times de voornaamste kandidaat.

De interesse van de Franse topclub in Rashford is niet nieuw. In de zomer van 2022 hield de club zelfs al gesprekken met de inmiddels 26-jarige Engelsman, maar zijn komst bleek door financiële beperkingen (mede door het recordsalaris dat Mbappé opstreek in Parijs) niet haalbaar. Rashford groeide vervolgens uit tot de belangrijkste man in het eerste seizoen van Erik ten Hag in Engeland. De Engels international had met 30 doelpunten in alle competities een groot aandeel in het winnen van de League Cup en het behalen van de derde plaats, waarmee de club een ticket voor…