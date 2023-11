Pseudoniemen: liever een andere naam?

Waarschijnlijk vind je taal heel belangrijk. Taal is natuurlijk een serieuze zaak, maar er zitten ook leukere kanten aan. Peter van der Horst heeft daar een boek over geschreven: Taaleigenaardigheden. Onze taal – leuk en leerzaam. Het gaat niet om flauwe, dubbelzinnige woordgrapjes, maar om allerlei wat luchtiger onderwerpen. In deze reeks artikelen wil hij daar graag iets over kwijt. Deze keer over pseudoniemen.

Elton John, David Bowie, Marilyn Monroe. Namen die je hoogstwaarschijnlijk kent. En Reginald Dwight, David Jones en Norma Baker? Die zullen je niet veel zeggen. Het grappige is dat het om dezelfde personen gaat. De tweede serie van drie geeft hun werkelijke naam. We hebben het hier over pseudoniemen. Je weet wel: een naam waaronder een schrijver, artiest of kunstenaar zijn werk openbaar maakt en die niet zijn of haar echte naam is.

Waarom een pseudoniem?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand met een andere naam door het leven wil gaan. Als je een moeilijke,…