Proximus | Aantrekkelijke defensieve waarde

Proximus is sinds de start van de coronapandemie (maart 2020) meer dan 70% van zijn beurswaarde kwijtgespeeld. Het telecomaandeel werd afgestraft om onder meer de hoge investeringslasten voor glasvezel. De uitrol van dat glasvezelnetwerk via een joint-venture met het Zweedse EQT, verloopt inmiddels voorspoedig en Proximus telt al 322000 klanten. In de eerste jaarhelft steeg de omzet met 4,5%, terwijl de bruto bedrijfswinst of ebitda met 3,5% daalde. De prognoses voor het volledige boekjaar blijven gehandhaafd. Proximus mikt op een omzetstijging met 1-3% terwijl de ebitda met 3% zal dalen door de hoge (loon)inflatie.



