Prosus toe aan technisch herstel

Prosus NV (PRX) sloot op 25.63 euro na 13.4% te zijn gedaald.

Het aandeel is niet meer op één dag gedaald sinds 14 september, toen de daling 14.2% bedroeg. Het aandeel is daarmee 22.9% omlaag sinds het verkoopsignaal van een rechthoek patroon vier maanden dagen geleden. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 355 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag.

Een technisch herstel is kansrijk. Indicatoren staan te laag, waardoor er niet veel ruimte is voor nog meer koersdruk voor de korte termijn.

