Prosus | Techinvesteerder boekt snel vooruitgang

Prosus heeft het eerste halfjaar van het lopende boekjaar (tot eind maart 2024) afgesloten met een winst uit voortgezette activiteiten van $2,0 mrd, tegen $1,1 mrd in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit komt overeen met een stijging van de winst per aandeel met 96% naar $0,76, in lijn met de afgegeven bandbreedte van $0,74-0,77. Volgens Prosus is de winstgroei te danken aan een verbeterde winstgevendheid bij de e-commerce activiteiten en bij de Chinese techreus Tencent. Bovendien kwamen de rente-inkomsten hoger uit.



De onderneming verkleinde haar belang in Tencent van 26% naar 25% en dit leverde $4,0 mrd op. In de nettowinst is een boekwinst opgenomen van $2,9 mrd, tegenover $2,8…