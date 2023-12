Prosus | Nieuwe gokrichtlijnen raken Tencent

Het aandeel Tencent verloor vorige week circa $43,5 mrd aan marktwaarde nadat de kansspelautoriteit in China nieuwe maatregelen had aangekondigd om online gokken te ontmoedigen. De regels hebben betrekking op aanbieders van videogames met gokelementen. Tencent is de grootste videospelmaker in de wereld en biedt de spelletjes onder meer aan via zijn berichtenapp WeChat. Online gaming was in het derde kwartaal goed voor meer dan eenvijfde van de omzet.

In het kielzog van Tencent ging ook het aandeel Prosus met circa 13% onderuit. De techinvesteerder heeft een belang van circa 25% in het Chinese mediabedrijf en de investering vertegenwoordigt 74% van de netto vermogenswaarde (NAV)….