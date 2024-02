Prognose biedt tóch nog veel perspectief voor Bijlow – Voetbal International

Bijlow liep zondag in de uitwedstrijd tegen AZ een kuitblessure op. De 26-jarige doelman leek snel te beseffen dat de schade ernstig was. Er waren tranen te zien bij Bijlow, die vervangen werd door Timon Wellenreuther. De eerste goalie van Feyenoord stond eerder dit seizoen van medio augustus tot midden oktober al geblesseerd aan de kant.

Het team van trainer Arne Slot is in april mogelijk nog op meerdere fronten actief. De Rotterdammers beginnen op 15 februari aan de knock-outfase van de Europa League met een thuiswedstrijd tegen AS Roma. In het toernooi om de TOTO KNVB Beker wacht woensdagavond de kwartfinale…