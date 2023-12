ProfitMetrics.io review – POAS voor beste Google Ads campagnes

Leestijd: 8 minuten

ProfitMetrics is een tool die ons helpt om de winst op onze Google Ads campagnes te verhogen. Hiermee kunnen we sturen op winst (POAS) in plaats van omzet (ROAS) en dat scheelt veel kunnen we uit ervaring vertellen. Daarnaast helpt de tool ons om alle transacties te tracking via de server. Kortom, een onmisbare tool voor ieder bedrijf dat met Google Ads of Facebook Ads bezig is. Op deze pagina lees je onze (positieve) ProfitMetrics review en alle toepassingen.

Wat is ProfitMetrics.io?

ProfitMetrics is een tool welke gemaakt is om de winstgevendheid van Google Ads (SEA) en/of Facebook Ads in kaart te brengen en te verbeteren. Stap 1 is het inzichtelijk brengen van de daadwerkelijke winst. Al sinds het begin van adverteren binnen zoekmachines wordt de ROAS als een KPI gebruikt. Dit is Return on Ads spend en betekent concreet dat de metric kijkt naar hoeveel euro jij terug krijgt in omzet voor iedere euro die je uitgeeft.

Als je een beetje handig…