Profiteren van een vlakke beurs (leuke strategie)

De beurzen zijn sinds juli in rustig vaarwater beland en de S&P 500 is vergeleken met een maand geleden niet van zijn plek gekomen. Het is een omgeving waarin Mike Moest, Popular Investor bij eToro, zich juist op zijn gemak voelt.

Met een actieve beleggingsstrategie, en een voorkeur voor aandelen met relatief voorspelbare koersen die over de laatste twaalf maanden een zijwaartse koersontwikkeling lieten zien, realiseerde hij in de afgelopen drie jaar een rendement van ruim 120%.

Op dit moment houdt Mike meer dan 50% cash geld aan. Een tactiek die vanwege het hoge rendement op zijn belegd vermogen regelmatig de wenkbrauwen van zijn volgers doet fronzen. “Door cash aan te houden heb ik bij een neergaande markt voldoende ruimte om bij te kopen. Geen shorts, geen opties of andere risicoverhogende producten. Door juist niet te handelen naar de waan van de dag, maar daar wel op in te spelen, versla ik al jaren de markt,” legt Mike uit. Over de vlakke zomermaanden zegt hij: “Het is…