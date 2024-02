Profiteer maximaal van branded content met deze tips

Branded content is een speciale vorm van marketing waarbij je samen met een andere partij, vaak een uitgever, influencer of adverteerder, content maakt waarin een merk naar voren komt. Het verschil met een normale advertentie is dat bij branded content de commerciële boodschap niet centraal staat.

Wat is branded content en hoe kan het helpen?

Branded content kan gebruikt worden om meer waarde aan een merk toe te voegen. Mensen die de content zien raken op een subtiele manier bekend met het merk, wat ze later kan overtuigen om een product of service van het merk te kopen. Er zijn verschillende vormen van branded content. Zo heb je branded content in de vorm van video’s, podcasts, websites, of zelfs films. De Barbie film, een van de meest succesvolle films aller tijde, is een goed voorbeeld van branded content.

Bron: Mattel

Barbie is een product van speelgoedproducent Mattel. Door rechten te verkopen aan Warner Bros, die er een succesvolle film van heeft…