Productief werken in Chrome met Momentum

Je hebt veel te doen en je weet niet waar je moet beginnen? Of word je constant afgeleid elke keer als je een nieuw tabblad opent? Met de Browser-extensie Momentum blijf je gefocust. Iedereen die via de computer werkt, heeft wel eens het gevoel dat je nergens op kan focussen. Uiteindelijk blijf je het ene na het andere tabblad openen op zoek naar iets om je aandacht weg te houden van je eigenlijke taken van die dag. De Browser extensie Momentum zorgt ervoor dat je gefocust blijft op je taken en dat allemaal als je een nieuw tabblad opent.

STAP 1 / Open Chrome Web Store

Om Momentum te vinden, moet je eerst naar de Chrome Web Store gaan waar je alle extensies kan vinden. Hiervoor kan je in de browser naar https://chromewebstore.google.com/ zoeken, of je opent het Extensie-icoontje aan de rechterkant van de zoekbalk….